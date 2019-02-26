Европейский суд юстиции отменил во вторник решение о временном отстранении от должности главы Центробанка Латвии Илмарса Римшевичса по обвинению в коррупции.

В опубликованном на сайте суда постановлении говорится, что власти Латвии «не предоставили достаточных доказательств тяжкого правонарушения, инкриминируемого руководителю Центробанка страны».