Данные ЦБ о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в III квартале 2018 года позволяют оценить не только масштабы финансовых схем, по которым из России под видом ПИИ выводятся деньги, но и качество такой статистики, пишет «Коммерсант».

В ожидании расширения санкций США в июле — сентябре, напоминает издание, отток ПИИ из России составил 4,2 млрд долларов, что стало многолетним максимумом.

Из разбивки по видам экономической деятельности следует, что весь отток за квартал (и даже больше) пришелся на два пункта ОКВЭД: «деятельность профессиональная, научная и техническая» (4,7 млрд долларов) и «деятельность административная и сопутствующие услуги» (3,5 млрд). Подобных операций по этим статьям не было за всю историю наблюдений, а их сумма превысила весь объем ПИИ в добычу в 2017 году. Статистика ЦБ также показывает, что вся эта сумма (более 7,9 млрд долларов) приходилась на выход компаний, зарегистрированных на Кипре, главным образом через долговые инструменты.

Эксперты убеждены, что подобные операции через офшоры и непроизводственную деятельность никакого отношения к инвестициям не имеют.

Есть «масса схем в том, что связано с иностранными инвестициями в офшоры и из них. Это может быть что угодно — обналичивание денег, налоговая оптимизация или вывод денег», — говорит Сергей Пухов из «Центра развития» ВШЭ. «Явно использовались «левый» долговой инструмент и бухгалтерский «карман». Одна фирма выдает другой кредит — и прозрачность минимальная, и вроде как прямые инвестиции», — соглашается Олег Солнцев из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Кроме того, сама статистика по ОКВЭД не вызывает доверия аналитиков. «Отраслевые классификаторы — дырявое решето», — говорит Солнцев. В ЦМАКП рассказывают, например, что по ОКВЭД деятельность «Газпрома» относится к оптовой торговле, АО «Русал» — к вложениям в ценные бумаги, а «одного большого сборочного производства автомобилей в Калининграде — к аренде недвижимого имущества, потому что так было выгоднее», — добавляют эксперты.

По мнению Пухова, столь «волатильная и нетранспарентная» статистика ПИИ лишь подрывает доверие к данным ЦБ, но главная проблема — в отсутствии новых инвестиций из-за границы.