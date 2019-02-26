Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило Углеметбанку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.



«Рейтинг банка обусловлен приемлемыми оценками капитала и ликвидной позиции, удовлетворительным качеством активов, слабыми рыночными позициями, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе.

Слабые рыночные позиции банка отражают незначительные масштабы его бизнеса на российском банковском рынке в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования юрлиц (36 корпоративных заемщиков на 1 января 2019 года). Агентство отмечает узкую специализацию банка, осуществляющего роль расчетного центра группы «Мечел», в сочетании с низкой диверсификацией активов по сегментам кредитного риска.

«Конкурентные позиции не могут быть признаны долгосрочно устойчивыми, поэтому значимость банка в финансово-промышленной группе может ослабнуть в случае изменения макроэкономических условий», — считают аналитики.

Рентабельность банка за 2018 год оценивается как приемлемая, отмечается в релизе. При этом наблюдается снижение показателей по сравнению с предшествующим годом вследствие размещения существенной части активов в низкодоходные инструменты на протяжении 2018 года.