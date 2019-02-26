Банк России может установить единый размер комиссии, которую торгово-сервисные предприятия (ТСП) будут платить в Системе быстрых платежей за прием оплаты от населения с помощью QR-кода. ЦБ обсуждал с участниками рынка в феврале предельный размер комиссии на уровне 0,4—0,5%, рассказали РБК четыре источника, знакомых с ходом обсуждения.

РБК также ознакомился с презентацией ЦБ (подлинность подтвердили два источника), в которой прописывается бизнес-модель формирования тарифа. Согласно презентации, Банк России в качестве оператора Системы быстрых платежей установит единую плату, которую будет взимать с торговых точек за расчеты и услуги оператора платежно-клирингового центра. Из этой же суммы он будет перечислять фиксированные комиссии банку клиента и банку магазина.

В модель также будет встроен агент, который будет выполнять технические задачи (реализация программного обеспечения для получения онлайн-статуса из банка о том, что платеж одобрен, и т. п.). В качестве агента могут выступать банки, производители кассовой техники или сами магазины.

В случае если магазин возьмет на себя функции агента, он сможет претендовать на более низкую комиссию — на уровне 0,3%. Роль агента на себя смогут взять только крупные магазины, так как мелкая розница не справится с техническими функциями, пояснили два источника РБК. По словам еще одного источника, до сих пор не решен вопрос, будет ли размер комиссии зависеть от вида деятельности розничного предприятия.

«Все идет к тому, что тариф будет низкий и не превысит 0,4—0,5%. Все банки понимают, что это неизбежно, и уже смирились с тем, что выше ставок за обслуживание не будет», — рассказал один из банкиров.

На данный момент в торговле действуют эквайринговые комиссии для торговых точек на уровне 1,5—2,5%, следует из презентации ЦБ.

Ранее сотрудники нескольких финансовых организаций рассказали газете «Ведомости», что ЦБ попросил участников СБП в первое время не брать с клиентов комиссию за переводы. Представитель регулятора тогда отмечал, что, учитывая социальную значимость проекта, Банк России установил минимальные тарифы за услуги в СБП для банков. Многие опрошенные изданием кредитные организации также пообещали на первых порах переводить деньги в СБП бесплатно, называя это «промопериодом» или «промотарифом».



