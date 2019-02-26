Центробанк намерен использовать рейтинги при оценке кредитного риска суверенных заемщиков. Соответствующий проект изменений внесен в инструкцию 180-И «Об обязательных нормативах банков».

На данный момент используется подход на основе балльных страновых оценок по классификации экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Замену действующего подхода при оценке кредитного риска по требованиям к суверенным заемщикам на подход, основанный на использовании рейтингов долгосрочной кредитоспособности, присвоенных иностранными кредитными рейтинговыми агентствами», — говорится в документе.



В Банке России добавили, что с учетом текущего рейтинга России внедрение нового подхода позволит снизить коэффициент риска по валютным требованиям к РФ и ЦБ (а также по валютным требованиям к иным лицам под их гарантии в валюте), в т.ч. по финансированию экспорта (гарантийный механизм в виде договора страхования АО «Эксар», обеспеченного валютной гарантией РФ) в 2 раза (со 100% до 50%).