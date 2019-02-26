Рубль при открытии может немного подешеветь, сообщает заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова. По рублевым парам ждем на сегодня 65,2-66,3 рубля за доллар и 74-75 рубля за евро.

Если тема антироссийских санкций выйдет на первый план, то на дешевеющей нефти курс доллара быстро вернется к уровню 67 рублей, поясняет финансовый аналитик Владислав Антонов.

«В паре с евро рубль немного подешевел, при этом продавцы доминируют на рынке. В ближайшие два дня для пары евро/рубль ожидается движение в диапазоне 73,95 – 74,55 рубля», - прогнозирует он.

«Ждем, что сегодня вновь хуже рынка будет «Роснефть», шорты по которой можно подержать еще. Рисковым спекулянтам стоит обратить внимание на «Норникель», бумаги которого после бурного роста последних дней выглядят перекупленными и вполне могут отправиться в небольшую коррекцию», - поясняет аналитик Алор Брокер алексей Антонов.

По его словам, на таком фоне у рубля очень мало шансов возобновить попытки приблизиться к отметке 65 и начать ее тестировать на пробой. Скорее всего, пара доллар-рубль вновь отправится в район 66.

«На следующей неделе в США вновь будут обсуждать вопросы кибербезопасности, а это — повод вновь поговорить о «нехорошей» России. Однако до этого момента у рубля еще будут поводы укрепиться. В среду Минфин проведет очередные аукционы ОФЗ, которые в последнее время вызывают повышенный интерес», - комментирует ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.