Компания «Диасофт» выступила специальным партнером 7-го форума финансовых инноваций FinNext 2019 , который состоялся 21 февраля в Цифровом деловом пространстве в Москве.

Александр Глазков, председатель совета директоров «Диасофт», принял участие в панельной дискуссии по теме цифровой трансформации и обсудил с представителями банковского бизнеса и IT, как меняются компании и люди в них.

В своем выступлении лидер «Диасофт» рассказал об актуальных задачах цифровизации и обозначил позиции России в сфере трансформации IT: «Цифровая трансформация – это инновационная зона, готовых решений для быстрого перехода в цифру на рынке пока нет. По оценкам международных экспертов, Россия занимает лидирующие позиции в мире по уровню проникновения цифровых решений в финансовом секторе. У нас есть инноваторы, которые сильно продвинулись, но работы пока остается очень много».

По мнению эксперта, для единства понимания с заказчиками термина «цифровой трансформации» необходимо придерживаться определенных принципов: «Мы в «Диасофт» вывели три ключевых принципа перехода в цифру: цифровые и классические каналы представляют собой единое инфопространство, продукты и сервисы организованы как процессы, учетные функции поддерживаются независимыми компонентами, доступ к которым осуществляется через процессы».

Отметим, что впервые «Диасофт» представил широкой аудитории новый подход к работе с банками и рассказал о трансформации компании в декабре 2018 года, выступив генеральным партнером форума FinCore 2018.

Источник: Компания «Диасофт»