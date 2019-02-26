АКРА подтвердило кредитный рейтинг ОТП Банка на уровне «А+(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.



«Подтверждение кредитного рейтинга акционерного общества «ОТП Банк» обусловлено сохранением основных факторов оценки его финансовой устойчивости. Рейтинг банка определяется умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК) ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватной оценки риск-профиля и удовлетворительной позиции по ликвидности и фондированию при адекватном бизнес-профиле. Поддержку кредитному рейтингу банка оказывает возможность получения экстраординарной помощи от материнской структуры с относительно высоким уровнем кредитоспособности», — говорится в сообщении.

