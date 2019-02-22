Южнокорейская криптовалютная биржа Coinbin, ставшая преемницей взломанной криптобиржи Youbit, назвала себя банкротом, после того как понесла материальный ущерб в размере 26 млн долларов. С 20 февраля выплаты криптовалют и фиата прекратились и в дальнейшем будут проводиться в рамках предусмотренных законом процедур.

Как сообщает Ttrcoin , по словам CEO Coinbin Пака Чан-кью сотрудник компании, в прошлом являвшийся CEO Youbit и ставший ее операционным директором, растратил средства Coinbin. Кроме того, к новому владельцу перешли обязательства перед клиентами, возникшие в результате взлома Youbit.

При этом злоумышленник заявил, что удалил криптовалютные ключи от холодных кошельков, содержавших сотни биткоинов, и утратил доступ к кошельку, на котором находилось более 100 ETH.

Пак настаивает на том, что эти действия осуществлялись намеренно с целью присвоения активов биржи и не были ошибкой.