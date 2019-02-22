Ценный приз выдается за расчетный счет, открытый по рекомендации участника (физического лица) до 15 марта и активированный до 15 апреля 2019 года. Количество рекомендаций от одного участника не ограничено.

«Клиенты Юнистрим доверяют банку и всегда охотно советуют нас друзьям. Теперь за такую рекомендацию они будут вознаграждены, — комментирует Александр Ложкин, директор по развитию банковского бизнеса Юнистрим. — Таким образом, мы не только поощряем лояльность банку, но и формируем сообщество предпринимателей-единомышленников, бизнесу которых помогаем расти».

Выгодные условия для малого бизнеса в Юнистрим уже оценили тысячи активных предпринимателей — владельцев кафе, магазинов, салонов красоты и других предприятий. В списке преимуществ — экономия на обслуживании счета более 80 000 рублей в год, эквайринг с комиссией 0% и бесплатным терминалом в аренду, удобный интернет-банк и корпоративные карты для ИП и юридических лиц.