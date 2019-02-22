Банк ВТБ запустил федеральную рекламную кампанию «Помогаем делом» в поддержку малого бизнеса с 25 февраля по 31 марта.

ТВ-ролик снят режиссером Олегом Трофимом в стиле документальных короткометражек, где каждый герой делится своей историей успеха – рассказывает и показывает, как ВТБ помог им вывести бизнес на новый уровень, говорится в сообщении кредитной организации.

Также в рамках рекламной кампании ВТБ запускает Всероссийский конкурс среди предпринимателей, который дает возможность предпринимателям рассказать историю становления своего бизнеса и получить шанс выиграть рекламную кампанию от банка ВТБ.

Для участия в конкурсе необходимо рассказать о своем бизнесе на сайте проекта в период с 25 февраля 2019 по 28 марта 2019. Финалисты будут определены по результатам народного голосования. Жюри во главе с заместителем президента-председателя правления ВТБ Денисом Бортниковым выберет трех победителей, каждый из которых получит рекламную кампанию своего бизнеса от банка ВТБ, а также годовое премиальное расчетно-кассовое обслуживание в ВТБ и индивидуальный тренинг по выходу на экспорт.