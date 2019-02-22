Криптовалютная биржа Bitfinex сообщила о том, что власти США вернули ей 27,66270285 BTC, которые были похищены в результате хакерской атаки в августе 2016 года и позднее изъяты американскими правоохранителями.

Полученную криптовалюту Bitfinex конвертирует в доллары США, которые будут переведены держателям токенов RRT, сообщает Ttrcoin .

После взлома в соответствии с оригинальным планом выплаты компенсаций на счета жертв этой атаки были зачислены долговые токены BFX, которые биржа успешно погасила в течение 8 месяцев. Кроме того, пользователям была предложена возможность конвертировать токены BFX в доступные для продажи токены RRT.

Средства, утерянные во время атаки и восстановленные позднее перечисляются в пользу держателей RRT.