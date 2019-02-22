Visa разрабатывает модель оплаты по QR-коду в магазинах, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких российских банков. Цель проекта — удешевить прием карт для малого и среднего бизнеса за счет возможности оплаты покупок через переводы с карты покупателя на карту продавца.

Торговцу нужно будет повесить наклейку с QR-кодом, содержащим данные о номере его карты. Для оплаты товаров или услуг покупатель с помощью приложения (своего банка или Visa) сканирует QR-код, указывает сумму платежа и подтверждает перевод.

По данным издания, Visa планирует построить тарифы таким образом, чтобы себестоимость такой операции была чуть ниже, чем по стандартным операциям оплаты товаров и услуг.

Такой способ приема оплаты, как QR, всего лишь добавляет к безналичным платежам еще один метод, но не избавляет торговца от установки POS-терминала для приема карт, говорит основатель сервиса мобильного эквайринга Pay-Me Владимир Канин. По его словам, QR-платежи не получили большого распространения в мире за редким исключением — Alipay и WeChat в Китае. Visa два года назад запустила большой пилот — mVisa — по оплате товаров и услуг по QR-коду в нескольких странах.

С другой стороны, если Visa заметно снизит ставки для QR-оплаты, то малый бизнес сможет экономить хотя бы на некоторой части карточных платежей, рассуждает Канин. Он не исключает, что проект mVisa нацелен на сопротивление Системе быстрых платежей (СБП) и сохранение доли рынка, полагает Канин.

Банки решают, присоединяться ли к проекту.