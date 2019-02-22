Власти Казани изменили условия муниципальной программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). К участию допустили все банки, предлагающие кредит по рыночной ставке не выше 20%.

Таким образом, конечная стоимость займа для МСБ может вырасти в среднем в два раза. При этом городской бюджет компенсирует 5% годовых — это на 1 п.п. меньше, чем годом ранее.

Программу запускают 1 марта, сообщает TatCenter .

Льготная ставка, которая теперь будет зависеть от аппетитов банков-операторов, будет действовать в течение первых двух лет по приоритетным для экономики города видам деятельности. Или в течение трех лет — по особо приоритетным видам деятельности.

Приоритетными для экономики Казани видами деятельности городские власти считают организацию частных детсадов, хостелов и гостиниц, производство изделий народных художественных промыслов, сбор, обработку, переработку и утилизацию отходов, а также ЖКХ, общепит, образование и внутренний туризм и др.

Заявки предпринимателей на участие в программе, а также банков — на аккредитацию начнут принимать с 1 марта. Уточнить условия программы и получить дополнительную информацию банки и бизнес могут в городском комитете экономического развития.