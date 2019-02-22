Электронные права могут появиться уже в 2020 году, рассказал в интервью РИА Новости начальник ГИБДД Михаил Черников. По его словам, через год можно будет не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля.

«Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право на управление транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — заявил он.

Как отметил Черников, нововведение поможет бороться с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав похожими внешне водителями.

В декабре прошлого года сообщалось, что МВД хочет отказаться от идеи «вшивать» чипы в права и свидетельства о регистрации транспортных средств в пользу идеи оцифровки этих документов.