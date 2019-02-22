Президент США заявил, что цены на нефть становятся слишком высокими.
Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК не предпринимать меры для поддержания цен на нефть, которые он считает слишком высокими. Об этом он написал в понедельник на своей личной странице в Twitter.
«Цены на нефть становятся слишком высокими, — написал Трамп. — ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и не волнуйтесь. Мир не сможет перенести повышение цен — хрупко!»
Трамп неоднократно в прошлом призывал ОПЕК воздержаться от мер по поддержанию цен на нефть.
Оценить:
Нет комментариев