Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК не предпринимать меры для поддержания цен на нефть, которые он считает слишком высокими. Об этом он написал в понедельник на своей личной странице в Twitter.

«Цены на нефть становятся слишком высокими, — написал Трамп. — ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и не волнуйтесь. Мир не сможет перенести повышение цен — хрупко!»

Трамп неоднократно в прошлом призывал ОПЕК воздержаться от мер по поддержанию цен на нефть.