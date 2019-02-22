Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков намерен продать свой частный самолет Dassault Falcon 7X и купить новый. Об этом ТАСС сообщил представитель банкира.

«Информация верная, Олег Тиньков планирует менять самолет», — сказал собеседник агентства, не уточнив, что за воздушное судно банкир планирует приобрести.

Ранее Forbes сообщил, что Тиньков решил продать свой самолет Dassault Falcon 7X. Информация о его продаже появилась у брокеров, а цена самолета выдается по запросу.

В статье указывается, что самолет был куплен Тиньковым в апреле 2016 года не менее чем за 50 млн долларов. Вместимость Falcon 7X составляет 19 пассажиров и три члена экипажа. Cалон ориентирован на комфорт пассажиров с расчетом на 13-часовой беспосадочный перелет или 12 тыс. км. По словам управляющего директора Jet24 Павла Захарова, стоимость эксплуатации этого самолета составляет от 3 млн до 6 млн долларов, но это зависит от интенсивности эксплуатации, указывает издание.