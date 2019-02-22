Четыре компании могут быть признаны банкротами.
ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в Арбитражный суд РТ с заявлением о признании четырех компаний из Казани, Челнов и Самары банкротами. Общая сумма требований составила 7,7 млн рублей.
Как сообщает TatCenter, иски были поданы в отношении:
- ООО «Самарский завод резервуарных металлоконструкций» на 1,6 млн рублей;
- рекламной компании в Казани ООО «Паритет - РК» города Казани на 1,16 млн рублей;
- челнинских ООО «ПЭК Регион 2» и ООО «Торговый дом Ком» на 1,3 млн рублей и 3,6 млн рублей соответственно.
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