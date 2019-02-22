ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в Арбитражный суд РТ с заявлением о признании четырех компаний из Казани, Челнов и Самары банкротами. Общая сумма требований составила 7,7 млн рублей.

Как сообщает TatCenter , иски были поданы в отношении: