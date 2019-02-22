Входящая в группу «Сумма» компания «ГлобалЭлектроСервис» подала жалобу на определение арбитража Москвы о включении в реестр долга перед банком ВТБ в размере более 8 млрд рублей, говорится в материалах суда.

Компания обжаловала в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 18 января. Жалоба будет рассмотрена 19 марта.

Кроме того, суд назначил на 25 марта рассмотрение иска конкурсного управляющего компании «ГлобалЭлектроСервис» о взыскании солидарно 17,1 млрд рублей с владельца группы Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и еще 14 юридических и физических лиц.

Ранее это заявление было оставлено без движения до 10 марта в связи с его ненадлежащим оформлением.

Тверской суд Москвы в январе удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 30 марта ареста в отношении владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере.