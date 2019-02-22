Следком Татарстана завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления АКБ «Спурт» 62-летней Евгении Даутовой. Она обвиняется в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает TatCenter , следователи допросили более 100 свидетелей, изъяли несколько тысяч документов, приняли меры к возмещению ущерба на сумму более 200 млн рублей.

Вину Даутова признала в полном объеме. Сейчас она находится под домашним арестом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, в 2012-2017 гг. возглавляемый Даутовой Спурт банк осуществлял кредитование связанных с нею заемщиков ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон». При этом с целью сокрытия факта косвенного финансирования ОАО, полученные подконтрольными Даутовой организациями, направлялись на расчетные счета ОАО «КЗСК» и ОАО «КЗСК-Силикон» по цепочке завуалированных невзаимосвязанных платежей различного назначения. Противоправные действия Даутовой привели к образованию невозвратной кредитной задолженности на сумму более 2,49 млрд рублей.

Также следствием установлено, что Даутова от лица банка заключила договоры цессии о приобретении прав требований к «техническим» компаниям АКБ «Спурт» по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн рублей. Помимо этого, обвиняемая предоставляла в Банк России фальсифицированную отчетность, с целью скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций.