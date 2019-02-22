Любые действия силовых структур в отношении предпринимателей настораживают бизнес, но не надо делать различий между бизнесменами из РФ и других стран, и в то же время необходимо держать курс на либерализацию досудебных разбирательств по таким делам, считает первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца основателя Baring Vostok и председателя совета директоров банка «Восточный» американца Майкла Калви и его партнера француза Филиппа Дельпаля по делу о хищении у банка 2,5 млрд рублей. Следствие полагает, что банк «Восточный» лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга банку были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.

«Вы знаете, здесь любые действия силовых структур, они настораживают бизнесменов и, безусловно, не способствуют инвестиционному климату, с одной стороны. С другой стороны, здесь не нужно нам делать различия между иностранец — не иностранец. Если ты работаешь на территории РФ, ты соблюдаешь законы России. И я не стал бы проводить здесь какие-то различия — иностранный бизнесмен, американский, российский. Если он нарушил закон, соответственно, нужно отвечать по закону», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя дело Baring Vostok.

«Следствие здесь идет. Как-то забегать вперед, наверное, было бы неправильно. И здесь у нас, в конечном счете, судебное разбирательство покажет, была ли там вина, не было ли вины. Во всяком случае, судебное разбирательство все прояснит», — продолжил Силуанов.

«Второе — конечно, я полностью разделяю ту задачу, которую поставил президент по либерализации уголовного законодательства с точки зрения досудебных разбирательств. Потому что многие обвиняемые до суда находятся в следственных изоляторах, лишены, по сути дела, целого ряда возможностей, хотя еще не доказано, что он виновен. Поэтому здесь нужно конечно стараться либерализовать во всяком случае досудебное состояние обвиняемого. Не обязательно его сажать за решетку, может быть, домашний арест и так далее. Во всяком случае, такие механизмы у нас есть, ими надо просто пользоваться», — подчеркнул он.