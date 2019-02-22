Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство не будет заливать деньгами российский рынок, чтобы снизить ставки по ипотеке.

«Речь не идет о том, что государство будет заливать деньгами рынок, чтобы снижать ставки по ипотеке. Речь идет о том, что надо действовать системными мерами и точечно. Системные меры заключаются в том, что мы должны снижать инфляционные прогнозы, инфляционные ожидания… Наша задача — добиваться всеми мерами снижения инфляции, целевой показатель — 4%. Чем ниже инфляция, тем ниже будет и стоимость кредитных ресурсов, включая ипотечные займы», — сообщил Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Точечные меры, по его словам, это, например, субсидирование ипотечных кредитов для семей, имеющих второго и третьего ребенка.