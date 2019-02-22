Россияне стали чаще использовать онлайн-трансакции. Число таких операций в 2018 году увеличилось на 110%, однако средний размер онлайн-перевода между физлицами снизился на 3% и составил 6,7 тыс. рублей, подсчитали «Известия» на основе данных банков из топ-30 и платежного сервиса «Яндекс.Деньги».

Выросло не только число тех, кто пользуется онлайн-банкингом, но и среднее количество переводов на одного человека, отметили в «Яндекс.Деньгах». Если в 2017 году на пользователя приходилось в среднем шесть переводов, то в 2018-м — уже 6,7. По данным ЦБ, за десять месяцев прошлого года общий объем P2P-переводов составил рекордные 19 трлн рублей, что превышало показатель всего предыдущего года.

У банков данные по среднему размеру перевода значительно выше — 10,7 тыс. рублей. При этом в 2018 году он снизился на 6,5%.



Удобные и простые решения для перечисления средств часто используются для отмывания и обналичивания «грязных» денег. Существуют проверенные схемы, когда один пользователь со своего счета отправляет маленькие суммы большому количеству других. Те, в свою очередь, снимают и возвращают эти деньги отправителю, получая вознаграждение за труды. Активно используются переводы и для уклонения от налогов: самозанятые граждане и предприниматели получают оплату за свою работу неофициальным способом и нигде ее не декларируют. Популярны онлайн-переводы и среди россиян, сдающих в аренду недвижимость без договора, — в таком случае они также уклоняются от уплаты налогов.



Все чаще россияне отправляют деньги с помощью смартфонов: количество таких переводов в «Яндекс.Деньгах» выросло с 19% до 34%, а доля перечислений с компьютеров уменьшилась с 81% до 66%. В банках, согласно предоставленным данным, через телефоны совершается подавляющее большинство онлайн-переводов. Средний показатель их доли в общем количестве онлайн-переводов в 2018 году составил 78%.



Эксперты видят в этом риски и предупреждают о возможности передачи вирусных программ при пересылке — в прошлом году с этим столкнулись около 1 млн человек. Представители банков полагают, что число переводов будет расти и дальше, а запуск системы быстрых платежей ускорит переход клиентов в цифровые услуги.