Трейдер Питер Бранд назвал альткоины никому не нужным хламом, который со временем обесценится.

Он сравнил цифровые деньги с популярными в 90-е годы игрушками Beanie Babies, стоимость которых поднималась до 5000 долларов, но затем интерес к ним пропал, и они стали никому не нужны, сообщает РБК .

По словам Бранда, если капитализация биткоина сравняется со стоимостью 33 тыс. тонн золота, которые хранятся в резервах крупнейших центральных банков, цена одной монеты поднимется до 67 139 долларов.

В ближайшее время произойдет еще одна нисходящая коррекция, после чего рынок вновь начнет расти в долгосрочной перспективе, либо он ненадолго поднимется, после чего резко упадет, утверждает специалист.