К партнерам карты рассрочки «Халва» Совкомбанка присоединилось онлайн-агентство путешествий Anywayanyday, представляющее сервис для покупки авиабилетов и бронирования отелей по всему миру.

К партнерам карты рассрочки «Халва» Совкомбанка присоединилось онлайн-агентство путешествий Anywayanyday, представляющее сервис для покупки авиабилетов и бронирования отелей по всему миру.

Как уточняют в Совкомбанке, в зависимости от суммы покупки на сайте или в приложении Anywayanyday по карте «Халва» беспроцентная рассрочка составит до четырех месяцев. При сумме до 3 тыс. рублей предоставляется один месяц рассрочки, а свыше этой суммы — четыре месяца.



Сеть партнеров карты «Халва» превышает уже 150 тыс. магазинов, уточняет главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.