Динамика инвестиций в России положительная, сказал в интервью «Известиям» министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Однако для достижения поставленной цели этих показателей мало, добавил он.

«Всегда самым главным показателем качества инвестиционного климата является динамика инвестиций. Хотя она у нас в принципе положительная в последние годы, их уровень еще недостаточен и серьезно отличается от целевого значения, на которое мы хотим выйти. Это означает, что не все еще сделано и не все еще здесь хорошо», — сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что перед Россией стоит задача войти в двадцатку стран с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса (Doing Business).

«Перед нами по-прежнему стоит задача — быть в двадцатке стран, и мы будем работать над этим. Это будет очень мощным сигналом во внешний мир. С деловым климатом у нас не все так плохо, но я всегда говорю, что рейтинг — это не самоцель. Цель — увеличение инвестиционной активности, малого, среднего и крупного бизнеса. Над этим надо работать, а не над какой-либо позицией в рейтинге. Она должна быть отражением успехов в большем», — пояснил глава Минэкономики.