Доминирование государственного сектора и монополизация препятствуют росту инвестиций и производительности в РФ. Об этом как об одном из рисков для российской экономики в среднесрочной перспективе пишет агентство Moody's Investors Service в тематическом докладе, ключевые тезисы которого приводит РБК .

Эксперты агентства оценивают долю госсектора в российской экономике в 40—50% с учетом частично приватизированных компаний. Доминирование государства особенно заметно в таких отраслях, как коммунальное хозяйство, добыча полезных ископаемых, транспорт, финансы, производство электроники и оборудования. «Высокая доля государственной собственности создает неравные условия для деловой активности, усугубляя другие подавляющие предпринимательство факторы, такие как слабые права собственности и относительное отсутствие верховенства закона», — пишут аналитики. Moody's также отмечает, что качество российских институтов в целом остается низким.

Отдельно аналитики агентства выделяют риски для IT-компаний. Как и в других странах Восточной Европы, в России за последние 20 лет сложился сильный IT-сектор, который обеспечил рост экспорта компьютерных и IT-услуг в 2,5 раза с 2008 по 2018 год. Однако, по мнению Moody's, «государственное вмешательство, которое варьируется от предполагаемого привлечения фирм по кибербезопасности к шпионажу до принудительной передачи контроля над успешными стартапами близким к правительству людям, угрожает жизнеспособности IT-сектора».

Демографическая ситуация в России сдерживает потенциал экономического роста, указывает Moody's. Естественная убыль населения России в последние десятилетия компенсировалась притоком мигрантов, однако в 2018 году впервые за десять лет миграционный прирост не смог восполнить убыль россиян: население страны сократилось на 93,5 тыс. человек.

Тем не менее эксперты Moody's полагают, что социально-экономическая нестабильность и военные конфликты у границ РФ будут способствовать перетокам населения из пострадавших регионов и Россия, скорее всего, останется бенефициаром такой геополитической напряженности. Таким образом, устойчивый приток трудоспособных мигрантов из стран Средней Азии и Украины будет смягчать дефицит рабочей силы.

Кроме того, стартовавшая в 2019 году пенсионная реформа, по мнению Moody's, поможет стабилизировать количество трудоспособного населения в среднесрочной перспективе.

Нарастает риск того, что американские законодатели введут «подрывные» санкции против ключевых российских госбанков, а также против нового и существующего суверенного долга России. В таком случае аукционы Минфина по размещению госдолга, скорее всего, будут подорваны, возможен даже «структурный разрыв» рынка ОФЗ и обесценение бумаг. Однако негативные эффекты будут временными — ключевые сильные стороны кредитного профиля России сохранятся. Moody's может понизить кредитный рейтинг России, если «неожиданно жесткие санкции» ухудшат показатели государственных финансов.

Главным внешним риском аналитики Moody's называют отток капитала. Он достигал пика в IV квартале 2014 года на уровне 159 млрд долларов, после чего Центробанк решил прекратить «прожигать» резервы и остановил валютные интервенции. В будущем ЦБ, скорее всего, будет позволять обменному курсу абсорбировать основной шок, вместо того чтобы выступать с валютными интервенциями.

В 2018 году отток капитала снова начал ускоряться: иностранные и местные инвесторы, стараясь застраховать себя от внешних шоков, избавляются от российских активов и рубля. Основные каналы оттока капитала — отток прямых иностранных инвестиций, сокращение объемов внешней задолженности, хранение иностранной валюты резидентами вне банковской системы. Вряд ли отток капитала достигнет максимумов 2014 года, поскольку валютный курс быстро скорректируется. Однако потенциальные новые санкции и другие шоки могут тем не менее привести к бегству капитала и тем самым поставить под угрозу стабильность российского финансового рынка, предупреждает Moody's.



«Неорганизованная смена режима — отдаленный, но осязаемый внутриполитический риск», — также пишет Moody's. Эксперты агентства отмечают, что, хотя Владимир Путин не обязательно покинет политическую сцену в 2024 году, «его доминирование в российской политике на протяжении более чем двух десятилетий осложнит переход к новому политическому руководству».

