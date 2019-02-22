Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Путин якобы оправдывает возбуждение дела против Калви.
Президент РФ Владимир Путин не оправдывал возбуждение уголовного дела против основателя Baring Vostok банкира Майкла Калви, он констатировал факты и никаких своих предпочтений не высказывал, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Путин якобы оправдывает возбуждение дела против Калви, и этот вопрос, по данным издания, обсуждался на одной из закрытых встреч.
«Однозначно нет. Президент констатировал факты, никаких своих предпочтений не высказывал», — сказал Песков на просьбу прокомментировать публикацию.
Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца основателя Baring Vostok и председателя совета директоров банка «Восточный» американца Майкла Калви и его партнера француза Филиппа Дельпаля по делу о хищении у банка 2,5 млрд рублей. Следствие полагает, что банк «Восточный» лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга банку были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.
Помимо Калви и Дельпаля, содержащихся в «кремлевском централе», под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик Банка, бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро», которому был выдан спорный кредит, Максим Владимиров.
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