Президент РФ Владимир Путин не оправдывал возбуждение уголовного дела против основателя Baring Vostok банкира Майкла Калви, он констатировал факты и никаких своих предпочтений не высказывал, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Путин якобы оправдывает возбуждение дела против Калви, и этот вопрос, по данным издания, обсуждался на одной из закрытых встреч.

«Однозначно нет. Президент констатировал факты, никаких своих предпочтений не высказывал», — сказал Песков на просьбу прокомментировать публикацию.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца основателя Baring Vostok и председателя совета директоров банка «Восточный» американца Майкла Калви и его партнера француза Филиппа Дельпаля по делу о хищении у банка 2,5 млрд рублей. Следствие полагает, что банк «Восточный» лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга банку были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.

Помимо Калви и Дельпаля, содержащихся в «кремлевском централе», под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик Банка, бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро», которому был выдан спорный кредит, Максим Владимиров.

