Корейская биржа, главная фондовая биржа страны, ожидает решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по биткоин-ETF, чтобы определить собственную политику работы с подобными инструментами.

По словам представителя биржи, запуск биткоин-ETF потребует наличия «надежного индекса», вопрос создания которого в настоящее время «активно обсуждается, поскольку в конечном счете он будет задействован для решения проблемы защиты инвесторов», сообщает Ttrcoin .

Как утверждает профессор магистратуры Университета Коре по направлению «Информационная безопасность» Ли Кен-хо, подход фондовой биржи нацелен на «сокращение рисков интеграции ETF-трансакций». В случае одобрения на такие инструменты будут распространяться строгие правила идентификации клиентов и противодействия отмыванию денег.