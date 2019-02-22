Комиссия правительства РФ одобрила законопроект, направленный на повышение материального обеспечения неработающих пенсионеров. Согласно поправкам, пенсии должны индексироваться сверх прожиточного минимума пенсионера.



«Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации. Суммы индексаций будут учитываться при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением прожиточного минимума в следующем году. Вместе с тем в следующем году сверх прожиточного минимума также будут выплачиваться суммы текущих индексаций. Таким образом, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума», — отмечается в документе.

Законопроект также предусматривает осуществление доплаты с 1 января 2019 года сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил о необходимости исправить ситуацию с индексацией пенсий. Он заявил о необходимости пересчитать выплаты за первые месяцы текущего года и «доплатить людям те деньги, которые они недополучили».