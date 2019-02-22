Индийская Национальная ассоциация программных и сервисных компаний (NASSCOM) призвала власти страны ускорить разработку и внедрение правового регулирования криптоиндустрии для увеличения инвестиций в отрасль и стимуляции ее роста.

В отчете NASSCOM о ситуации в отрасли, написанном совместно с консалтинговой фирмой Avasant, утверждается, что существует необходимость в большей нормативной определенности, поскольку сейчас участники отрасли в Индии ограничены из-за осторожного подхода к регулированию, применяемого в отношении конкретных элементов блокчейна, таких как криптовалюта и цифровые активы, сообщает Anycoin .

Также по мнению авторов документа, правовая неопределенность и жесткая позиция Резервного банка Индии (RBI) и правительства в отношении криптовалют привели к тому, что шестая экономика мира получила всего лишь 0,2% глобальных инвестиций в блокчейн. Венчурное финансирование отрасли и средства, полученные через ICO, в общей сложности составили менее 8,5 млн долларов.

При этом компании блокчейн-индустрии покидают страну и развивают свой бизнес в Сингапуре, Великобритании и Мальте.