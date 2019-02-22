Исследователи из Стэнфордского университета и Visa Research, подразделения международной платежной системы Visa, заявили, что разработали «полностью децентрализованный конфиденциальный платежный механизм» Zether обеспечения приватности для смарт-контрактов еthereum и с другими платформами смарт-контрактов.

Как сообщает Anycoin , смарт-контракт может исполняться самостоятельно или другими смарт-контрактами, поддерживает шифрование балансов по счетам и позволяет вносить, переводить и выводить средства с использованием криптографических инструментов, а также блокировать их, что обеспечивает повышенную конфиденциальность. Стоимость одной такой трансакции составляет около 0,014 ETH.

При этом в расширении к Zether реализована возможность скрывать информацию об отправителе и получателе средств среди определенной группы на выбор инициатора трансакции.