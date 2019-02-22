Безналичный расчет в России продолжает развиваться, так, подавляющее большинство платежей в Москве и Московской области совершается с помощью банковских карт, но регионы Северного Кавказа все еще предпочитают наличные, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

В России на 1 октября 2018 года было 268 млн действующих банковских карт (примерно по три карты в среднем на каждого взрослого россиянина), а число банкоматов — чуть менее 200 тыс. По заказу РИА Новости эксперты агентства РИА «Рейтинг» подготовили «Рейтинг регионов по популярности платежей банковскими картами — 2019».

Согласно статистике Центробанка и Росстата, безналичные платежи в России продолжают набирать популярность, но более половины розничного оборота товаров и услуг оплачивается наличными, тогда как на Западе большая часть потребителей старается платить картой везде, где это возможно. Согласно исследованию РИА Новости, за 12 месяцев, закончившихся 1 октября 2018 года, в среднем 43% платежей россияне осуществили при помощи банковских карт, тогда как в ряде стран этот показатель уже превышает 90%.

В то же время в 2017 году лишь 36% платежей осуществлялись при помощи пластиковых карт. Таким образом, в России популярность платежей банковскими картами растет.

Такое различие определяется множеством факторов. Во-первых, уровнем доверия к финансовым институтам, из-за которого люди считают бумажные деньги более надежными. Во-вторых, отсутствием соответствующей инфраструктуры, например, в сельской местности. В-третьих, частные банки и многие финансовые технологии появились в постсоветских странах намного позже.

В Москве и Московской области, согласно исследованию, уже почти 85% всех платежей совершается при помощи современных способов оплаты. Это лучший результат в стране, но для Москвы есть некоторая особенность в статистике. Например, множество крупных интернет-магазинов зарегистрированы именно в Москве, и покупки из других регионов или даже иностранцами, как правило, оплачиваются банковскими картами, что несколько завышает показатели столицы и занижает показатели других регионов. Однако, учитывая, что онлайн-торговля — это примерно 2% от розничной оплаты товаров и услуг, такое искажение не является слишком уж большим.

Второе место с заметным отставанием в рейтинге по популярности платежей картами занимает Магаданская область. В этом регионе более 60% платежей осуществляются с помощью банковских карт. На Колыме самая развитая финансовая инфраструктура в стране для оплаты картами: 264 терминала на 10 тыс. человек.

Также в десятку регионов, где популярна оплата банковской картой, входят: Иркутская область, Калининградская область, Санкт-Петербург, Томская область, Камчатский край, Коми, Тува и Мурманская область. У этих восьми регионов доля платежей картой находится в диапазоне от 47% до 59%. В регионах, которые не попали в первую десятку, в среднем доля платежей пластиковыми картами составляет всего 28,6%.

Последнее место в рейтинге популярности безналичной оплаты занимает Чечня, где лишь 1,8% всех платежей совершают банковскими картами, в Дагестане — 1,9%. Дело не только в нежелании людей использовать современные способы оплаты, но и в слабой развитости финансовой инфраструктуры. В этих двух республиках количество торговых точек с платежными терминалами наименьшее в стране и почти в 20 раз меньше, чем в среднем по регионам России.