Глава Veon Урсула Бернс опровергла информацию о том, что в прошлом году телекоммуникационный холдинг вел переговоры о продаже «ВымпелКома» (работает в России под брендом «Билайн»).

Ранее Bloomberg сообщил, что в 2018 году Veon собирался продать «ВымпелКом» и вел переговоры с «Ростелекомом», однако стороны не смогли договориться о цене.

«Мы не комментируем слухи, но я могу сказать, что мы не вели переговоры в прошлом году», — сказала Бернс в ходе телефонной конференции.

Группа Veon объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии и Украине. Крупнейшие акционеры — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (14,6%).



