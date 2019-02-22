По оценке онлайн-сервиса Fintender.ru в 2018 году российские банки выдали более 700 тыс. гарантий по 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере госзакупок») на общую сумму 1,15 трлн рублей.

При этом средняя сумма гарантии составила 1,6 млн рублей. Количество гарантий, выданных российскими банками в прошлом году, превысило 700 тыс. штук. А больше всего гарантий получили компании-участники госзакупок в Москве (89,3 тыс. шт.), Московской обрасти (51 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (50,3 тыс. шт.), Воронежской области (36 тыс. шт.) и Краснодарском крае (23,3 тыс. шт.), говорится в исследовании.

По мнению директора по продуктам и технологиям корпоративного блока Совкомбанка Светланы Смирновой, в 2018 году рынок насытился и стал более зрелым. В 2019 году темпы роста будут сопоставимыми или чуть выше – 9%-10%, добавила она.

«Одновременно с ростом объема выданных гарантий в 2018 году снизилась их средняя сумма», – отметила Светлана Смирнова.

По ее словам, заказчики уменьшают размер обеспечения по гарантиям: если раньше обеспечение составляло 30% от начальной максимальной цены, то сейчас это чаще всего 5%-10%. То есть количество контрактов растет, а размер обеспечения падает, следовательно, средняя сумма гарантии уменьшается.

«Также влияние оказал выход на рынок новых компаний, готовых участвовать в торгах за меньшее вознаграждение – это снизило начальную цену контрактов и среднюю сумму гарантий», – заключила Светлана Смирнова.