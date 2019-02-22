Последние несколько лет в России стабильно растут показатели суммы ущерба по уголовным делам, стоимости арестованного и конфискованного имущества. Это следует из материалов Росфинмониторинга (финансовой разведки), подготовленных для четвертого раунда оценки со стороны FATF (Financial Action Task Force, Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Документ, подлинность которого подтвердил источник РБК в российском ведомстве, составлен на основе сведений из баз данных и документов МВД, ФСБ, СКР, ФСО, прокуратуры и таможни.

Согласно материалам финразведки, в среднем в год арестовывается имущество на сумму 61 млрд рублей. Этот показатель вырос с 40 млрд рублей в 2013 году до 77,5 млрд в 2017-м. В 2018 году только за первое полугодие было арестовано активов на 47,9 млрд рублей. Количество удовлетворенных судами ходатайств следователей об аресте имущества выросло с 15 тыс. в 2013 году до 40 тыс. в 2017-м.

Из 350 млрд рублей, арестованных по всем уголовным делам, 250 млрд пришлись на преступления в кредитно-финансовой и бюджетной сферах (включая налоговую), а также коррупционные дела. В финразведке уточняют, что на эти секторы приходятся наиболее крупные суммы среди арестованных средств.

По результатам применения различных форм конфискации с 2013 по 2017 год преступники лишены доходов на сумму 300 млрд рублей, говорится в документах. За это же время фигуранты уголовных дел добровольно возместили ущерб на сумму более 200 млрд рублей (в среднем — около 37 млрд в год).

Растет и общая сумма ущерба по оконченным уголовным делам — с 141 млрд рублей в 2014 году (данные за 2013 год в отчет не включены) до 189 млрд в 2017-м и 183 млрд только за первое полугодие 2018-го. Рекордным по этому показателю стал пока 2016 год с 272 млрд рублей, однако обобщенные данные за 2018 год могут превзойти этот показатель. Росфинмониторинг приводит также данные ФСБ о сумме предотвращенного органами безопасности ущерба: в 2013 году — 34 млрд рублей, в 2014-м — 142 млрд, в 2015-м — 364 млрд, в 2016-м — 42 млрд и в 2017-м — 180 млрд.

По данным финразведки, большинство преступных доходов выводится за рубеж и отмывается в иностранных юрисдикциях, среди которых выделяются страны-транзитеры Восточной Европы — Латвия, Литва, Эстония, Молдавия; страны с благоприятным инвестиционным климатом — США, Великобритания, Франция, Испания, Швейцария и другие государства Западной Европы и Северной Америки; страны с низкой прозрачностью финансовой системы и льготным налогообложением для нерезидентов — Британские Виргинские Острова, Кипр, Гонконг, Панама и другие; страны из серого и черного списков FATF — КНДР, Иран и другие. Кроме того, фиксируются случаи вывода значительных денежных средств сомнительного происхождения в страны Юго-Восточной и Центральной Азии — Киргизию, Китай и др.