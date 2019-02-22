Превзошедший прогнозы рост российского ВВП в 2018 году был связан скорее не с комплексом разовых внутренних факторов, а с улучшением ситуации на мировых товарных рынках. Об этом говорится в очередном выпуске обзора «Мониторинг экономической ситуации в России», подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Согласно первой оценке Росстата, рост ВВП России в 2018 году составил 2,3%, что является максимальным значением годового роста с 2012-го. Такой результат заметно превзошел большинство оценок международных финансовых организаций (МВФ, Всемирного банка, ОЭСР), а также российских банковских аналитиков и экспертов.

Как напоминают авторы обзора, Минэкономразвития России объяснило рост ВВП в 2018 году действием «разовых факторов» и сохранило свой осенний прогноз с замедлением темпов роста в 2019 году до 1—1,3% (в зависимости от сценария).

Между тем декомпозиция показателя прироста ВВП России в 2018 году выявляет другую тенденцию, следует из обзора Института Гайдара и РАНХиГС.

Согласно используемой методике, наблюдаемые темпы роста являются совокупностью структурной, внешнеторговой и конъюнктурной составляющих: структурная — отвечает за долгосрочные темпы роста ВВП и определяется динамикой фундаментальных факторов производства (труда, капитала, совокупной факторной производительности); внешнеторговая — определяется колебаниями условий торговли страны и в случае РФ тесно коррелирует с мировыми ценами на торгуемые сырьевые товары: нефть, газ, металлы и др.; конъюнктурная — отражает внутренний деловой цикл и случайные шоки.

Авторы мониторинга оценили вклад структурных факторов в прирост российского ВВП в 2018 году в 1,6 процентного пункта, внешнеторговых — в минус 0,5 п. п., конъюнктурных — в 1,2 п. п.

«Результаты декомпозиции не свидетельствуют о том, что рост минувшего года был вызван набором каких-либо разовых внутренних факторов, — скорее на эту динамику повлияло улучшение ситуации на внешних товарных рынках», — приходят к выводу эксперты. «Динамика структурной и конъюнктурной составляющих ВВП достаточно плавная и соответствует гипотезе о медленном, но устойчивом преодолении экономикой последствий кризиса 2014—2015 годов, адаптации ее к условиям санкций и новому, более низкому, уровню цен на углеводородное сырье», — отмечается в обзоре.



По мнению его авторов, к прогнозируемому МЭР торможению роста экономики до 1—1,3% мог бы привести лишь серьезный внешний и внутренний отрицательный шок. При отсутствии таких шоков рост ВВП в 2019 году будет находиться в пределах 1,7—2%.

