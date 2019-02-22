Около 44% устройств «умного» дома российских потребителей подвержены уязвимостям, которые ставят под угрозу безопасность всей сети, говорится в исследовании компании Avast, представленном в рамках Международного мобильного конгресса, проходящего в Барселоне с 25 по 28 февраля.

По данным экспертов, в России чаще всего можно обнаружить уязвимости у телевизоров с функцией Smart-TV (46,4% от всех проанализированных устройств), принтеров (15,4%), камер наблюдения (11,2%), медиаплееров (8,9%) и планшетов (8,3%). В целом по миру наиболее уязвимыми гаджетами являются принтеры, модемы и другие сетевые устройства, ТВ-приставки, а также камеры видеонаблюдения.

«Чтобы подключиться к сети дома, хакеру достаточно найти одно незащищенное устройство. После этого он получит доступ к остальным устройствам, а также к персональным данным, которые на них хранятся или передаются с их помощью, включая видеотрансляции в режиме реального времени и голосовые сообщения», — приводятся в сообщении слова президента подразделения потребительских решений компании Avast Ондржей Влчека.

Аналитики отмечают, что чаще всего уязвимости появляются из-за использования однофакторной аутентификации и использования простых паролей для устройств. Кроме того, на безопасность устройств также влияет нежелание пользователей обновлять программное обеспечение у гаджетов.