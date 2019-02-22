Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «МБА-Москва» на уровне «ruB+» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг банка обусловлен высоким запасом по капиталу при низкой способности к его генерации, консервативными оценками рыночных позиций и корпоративного управления, приемлемым качеством активов, а также адекватной ликвидной позицией», — отмечается в релизе «Эксперт РА» .

Агентство оценивает рыночные позиции кредитной организации как слабые в связи с ограниченным спектром операций, проводившихся ею в 2018 году, и существенным сокращением активов (за 2018 год валовые активы сократились на 42% до 11,2 млрд рублей) из-за планов материнской структуры — Международного Банка Азербайджана (МБА) — по закрытию бизнеса на территории РФ. Около 84% активов банка «МБА-Москва» приходится на краткосрочные межбанковские кредиты МБА. В связи с этим для российского банка характерна низкая диверсификация бизнеса и операционного дохода по направлениям деятельности.

Достаточность капитала банка «МБА-Москва» поддерживается на очень высоком уровне при сохранении существенного размера буфера абсорбции убытков. При этом для банка характерны низкая рентабельность деятельности и крайне низкий уровень чистой процентной маржи. Также на протяжении последних семи кварталов банк не покрывает чистыми процентными и комиссионными доходами расходы, связанные с обеспечением деятельности, что негативно оценивается агентством. Слабая результативность деятельности банка обусловлена низкими процентными ставками по краткосрочным межбанковским кредитам, размещаемым в материнском банке.



Консервативная оценка качества корпоративного управления и стратегического планирования обусловлена отсутствием утвержденной стратегии развития бизнеса МБА на территории РФ и в целом развития банковской группы. Агентство приняло во внимание планы по изменению бизнес-модели банка «МБА-Москва», которые начнут реализовываться после утверждения новой стратегии развития банковской группы в 2019 году, однако на текущий момент данная информация оказывает нейтральное влияние на итоговый рейтинг банка.