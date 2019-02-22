Чистая прибыль банковской группы «Альфа-Банк» по международным стандартам финансовой отчетности достигла по итогам 2018 года 1,3 млрд долларов США, увеличившись за 12 месяцев более чем в 1,5 раза.

В группу «Альфа-Банк» наравне с одноименным банком входят его дочерние компании и ABH Financial.

По словам зампреда правления Альфа-Банка Алексея Чухлова, в прошлом году покрытие операционных расходов чистыми комиссионными доходами достигло рекордного уровня — 79,1%.

В целом в 2018 году объем чистого процентного дохода вырос на 15,6%, составив более 2 млрд долларов США. Из них 1,3 млрд приходятся на корпоративный и инвестиционный бизнес, а 702 млн — на розничный. Рост процентных доходов наблюдался на фоне небольшого снижения процентных расходов. В то же время показатель чистой процентной маржи (NIM) вырос до 4,8%, то есть на 0,1 процентного пункта по сравнению с 2017 годом.

Комиссионный доход группы за 2018 год увеличился на 15,6% — до 978 млн долларов США, из них на розницу пришелся 451 млн долларов. На улучшение этого показателя повлиял продолжающийся рост клиентской базы банка. Таким образом, на конец прошлого года доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов составила 31,2%.

«Мы хотим, чтобы все наши расходы покрывались комиссионными доходами», — обозначил Чухлов планы группы.

Совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк» увеличились по итогу 2018 года на 5,5% и составили 47,2 млрд долларов. Без учета эффекта от ослабления рубля рост активов составил 18,7%.

По итогам 2018 года вес кредитного портфеля группы до вычета резервов достиг 30,6 млрд долларов (рост за год — на 7%, без учета курсового эффекта — на 22,4%). При этом корпоративный кредитный портфель достиг 24,5 млрд долларов (рост за год — на 1,4%, без учета курсового эффекта — на 14,4%). Одновременно розничный кредитный портфель группы достиг 6,1 млрд долларов, показав рост на 37,7% (без учета курсового эффекта — на 66%).

Обязательства банковской группы «Альфа-Банк» к концу 2018 года превысили 40 млрд долларов, увеличившись за год на 4,3%. Средства клиентов за то же время выросли на 8,6% — до 32,1 млрд долларов (без учета курсового эффекта рост составил 24%). Объем текущих счетов в группе вырос на 11,6%, их доля в средствах клиентов превысила 50%.

Капитал группы достиг по итогу года 7,2 млрд долларов, увеличившись за 12 месяцев на 12,8%.