Вывод балансов с обнаруженных кластеров, которые с большей долей вероятности являются холодными хранилищами криптовалютной биржи QuadrigaCX, завершился в начале 2018 года, а средства переводились в ручном режиме, заявил глава крупнейшей американской криптовалютной компании Coinbase Брайан Армстронг, обнародовав результаты независимого расследования дела канадской криптобиржи QuadrigaCX, которая предположительно утратила доступ к криптовалютным средствам пользователей на 137 млн долларов.

«Мы провели собственное исследование, включая аналитику транзакций, связанных с биржей. Это всего лишь наши догадки, не стоит воспринимать их как истину в последней инстанции», — предупредил Армстронг.

Как сообщает ForkLog , при этом Армстронг считает вероятность экзит-скама довольно низкой, поскольку QuadrigaCX — одна из старейших мировых бирж.

По его словам, многомиллионными убытками для биржи принес обнаруженный в июне 2017 года баг в смарт-контракте QuadrigaCX. Тогда же начался перевод пользовательских балансов в холодные хранилища.

Таким образом, QuadrigaCX, возможно, торговала средствами пользователей для того, чтобы залатать образовавшуюся «дыру». Параллельно ухудшалась ситуация на рынке, что также могло сильно ударить по бирже.

«Это подразумевает, что как минимум несколько человек были осведомлены о том, что бирже не хватает денег. Если так, то преждевременная смерть гендиректора была использована как повод для того, чтобы дать компании окончательно утонуть», - поясняет Армстронг.