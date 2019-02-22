Центробанк сообщил о начале процедуры реорганизации Банка ДОМ.РФ в форме присоединения к немуСоцинвестбанка, заявили в пресс-службе регулятора.



«Западный центр допуска финансовых организаций департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации в соответствии с требованиями части 5 статьи 23 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» сообщает о начале процедуры реорганизации акционерного общества «Банк ДОМ.РФ» в форме присоединения к нему акционерного общества «Социнвестбанк», — отмечается в релизе.