В 2018 году сложилась позитивная динамика банковского кредитования основных отраслей экономики, при этом компании транспорта и связи лидировали по темпам прироста задолженности (плюс 32,8%). Такие данные приводит ЦБ в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2018 году и в январе 2019 года» .

«После разнородных показателей кредитования прошлых лет (минус 6,3% за 2015 год, минус 0,4% за 2016 год, плюс 10,5% за 2017 год) на достижение значительных темпов роста в 2018 году повлияло в том числе замещение иностранных кредитов рублевыми кредитами российских банков, а также реализуемые в отрасли долгосрочные инвестиционные программы», — поясняется в обзоре.

На втором месте по темпам прироста кредитования в 2018 году оказалось сельское хозяйство (плюс 15,9%). В последние четыре года в этой отрасли наблюдалась позитивная динамика кредитования: плюс 3,2% за 2015 год, плюс 8,8% за 2016-й, плюс 9,2% за 2017-й. Ускорение в значительной мере обусловлено импортозамещением и различными программами субсидирования: за 2018 год значительно выросло производство животноводческой продукции (в основном мясной продукции из крупного рогатого скота и свинины) и молочной продукции. Это направления, в которых ранее традиционно широко была представлена импортная продукция.

Торговля замыкает тройку лидеров по динамике кредитования (плюс 14%). Во многом показатели обусловлены эффектом низкой базы (портфель кредитов в предшествующие годы сокращался), ростом потребительской активности граждан за счет увеличения розничного кредитования, а также стабилизацией доходов, указывают в ЦБ.

В кредитовании сектора добычи полезных ископаемых сформировались высокие темпы прироста (плюс 10%) на фоне уверенного роста производственных показателей (индекс производства в сфере добычи — 104,1%, в том числе в секторе добычи угля — 107%). Несколько изменились факторы, ограничивающие рост показателей отрасли по мнению руководителей: по-прежнему на первом месте неопределенность экономической ситуации, а на втором месте оказался фактор изношенности или отсутствия необходимого оборудования (ранее — недостаточный спрос на внутреннем рынке).

Кредитование производства и распределения электроэнергии, газа и воды росло умеренными темпами (плюс 4,5% по итогам 2018 года), как и производство в этом сегменте (индекс производства по обеспечению электроэнергией составил 101,6%, по обеспечению водоснабжения и водоотведения — 102%).

Динамика кредитования строительной отрасли была нестабильной: после роста в течение первых девяти месяцев 2018-го (плюс 11,2%) в конце года произошло сокращение объема задолженности, поэтому за год в целом кредитование отрасли выросло лишь на 2,1%. В 2018 году производственная ситуация в отрасли оставалась неоднозначной: вырос объем выполненных в строительстве работ (плюс 5,3% относительно 2017 года в сопоставимых ценах), при этом показатели сектора по введенным в эксплуатацию зданиям снизились до минимальных отметок с 2014 года (как по количеству введенных зданий, так и по их площади).

Кредитование обрабатывающей промышленности после уверенного роста за первые десять месяцев прошлого года (плюс 6,1%) снижалось в ноябре (минус 3,3%) и декабре (минус 1,2%), и прирост по итогам года составил только 1,7%. Опережающий индекс обрабатывающей промышленности PMI в последние месяцы также снижается, но остается выше 50, указывая на незначительное увеличение деловой активности. На фоне ухудшения ожиданий в секторе компании стремятся оптимизировать свои издержки, в том числе за счет сокращения персонала (впервые с августа прошлого года).



Как сообщалось, в целом объем кредитов нефинансовым организациям увеличился в 2018 году на 5,8% (за 2017 год — на 3,7%).