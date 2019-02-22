Дело против Майкла Калви и других фигурантов уголовного дела Baring Vostok было возбуждено обоснованно. Такого мнения придерживается Владимир Путин, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.

По словам собеседников Bloomberg, свое мнение президент России высказал во время некой закрытой встречи, состоявшейся на прошлой неделе, в ответ на ремарку о том, что это судебное разбирательство может нанести ущерб инвестиционному климату в России. Президент РФ также отметил, что не стоит игнорировать мнение следователей, считающих, что Калви вместе с другими фигурантами смог похитить 2,5 млрд рублей.

Главу инвестиционного фонда Baring Vostok задержали 15 февраля. 21 февраля ему предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали до 13 апреля. По версии следствия, он убедил акционера банка «Восточный» принять акции International Financial Technology Group S.C.A. у компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) в счет долга на сумму 3 млрд рублей. Как считает СК, реальная рыночная стоимость этих бумаг составила 600 тыс. рублей.

Вместе с Калви по делу проходят партнер фонда Ваган Абгарян, гендиректор ПКБ Максим Владимиров, партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль, советник председателя правления Норвик Банка Алексей Кордичев и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.

Ни основатель Baring Vostok, ни другие фигуранты дела вину не признают. Фонд связал дело с корпоративным конфликтом, участником которого был заявитель — акционер «Восточного» Шерзод Юсупов.