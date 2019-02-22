Банк «Открытие» стал партнером федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель», который проводится в партнерстве с «Опорой России», Корпорацией МСП и благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» с целью формирования у будущих женщин-предпринимателей компетенций, необходимых для запуска собственного бизнеса.

Таким образом, все участницы программы «Мама-предприниматель» могут воспользоваться специальными предложениями от банка, в числе которых бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета, а также бесплатное обучение на платформе Open Academy.

Победители региональных этапов проекта получат гранты в размере 100 тысяч рублей от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» и сертификаты на обслуживание в банке «Открытие», говорится в сообщении кредитной организации.

Проект пройдет в офлайн-формате с февраля по декабрь, при этом каждый региональный этап будет длиться пять дней. В конце проекта проходит финальный конкурс бизнес-планов, на котором участницы проекта защищают свои идеи перед экспертным жюри.