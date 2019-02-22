Цифровой банк для бизнеса «Сфера», принадлежащий финансовой группе БКС, планирует внедрить AML-систему нового поколения для защиты банков и предпринимателей от сомнительных операций, разработанную компанией AML Technology.

«Система управления комплаенс-рисками FBR» построена на базе риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ. Она контролирует и предупреждает банк и клиента о рисках вовлеченности в сомнительные операции, говорится в сообщении компании AML Technology.

Система позволяет управлять рисками, когда есть угроза вовлеченности в сомнительные операции, внутреннего мошенничества в области ПОД/ФТ, потери доверия клиентов.

По словам ендиректор AML Technology Артема Вербы, «Система управления комплаенс-рисками FBR» «закрывает» требования регулятора по качеству и своевременности выявления сомнительных операций, а также требования бизнеса по быстродействию системы и выполнению комплаенс-процедур максимально клиентоориентированными методами.