Банк «Александровский» реализовал функцию push-уведомлений или пушей в мобильном приложении «a) business» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, для входа и подтверждения операций в системе дистанционного обслуживания клиенты могут получать одноразовые коды на телефон без использования СМС, говорится в сообщении кредитной организации.

При этом клиент может получать пуши даже при работе в web-версии системы «Банк - Клиент». Если телефон не подключен к интернету, вместо пушей будут приходить СМС-коды. При необходимости все пуши можно просмотреть в мобильном приложении во вкладке «Уведомления».