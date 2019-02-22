Tmall Global, рынок B2C (бизнес-для-потребителя) китайского гиганта e-commerce Alibaba, начинает тестирование блокчейн-системы сквозного отслеживания импортных товаров, которая будет работать по принципу иммиграционной службы — выдавая «визы» на импортируемый товар. тесты блокчейн-системы отслеживания Tmall начнутся в марте.

Как сообщает Anycoin , «виза» представляет собой QR-код, который будет наноситься на поверхность товара. После покупки товара иностранный продавец должен нанести маркировку, по которой далее товар будет отслеживаться в процессе доставки.

Обеспечиваемая блокчейном неизменность данных позволит покупателям получить полную информацию о товаре и предотвратит его фальсификацию.