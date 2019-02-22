Спустя 8 месяцев с момента запуска австралийское подразделение биржи Huobi объединиться с родительской компанией.

Как сообщает Тtrcoin , согласно заявлению Huobi Australia, решение о переходе в состав Huobi Global вступает в силу с завтрашнего дня.

«Пожалуйста, учтите, что в связи с неблагоприятными условиями на рынке и избытке персонала все операции Huobi Australia, включая управление платформой, каналами в социальных сетях и клиентской поддержкой, будут перенесены в головной офис Huobi Global 26 февраля», - сообщила компания.

Австралийская биржа также откажется от плана по добавлению поддержки фиата и продолжит обслуживать торги исключительно в криптовалютных парах. Кроме того, она отзовет заявку на регистрацию в Австралийском отчетно-аналитическом центре трансакций.