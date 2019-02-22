Российская валюта дорожает вопреки санкциям, сообщает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

По его словам, укрепление рубля связано с ростом цены на нефть (баррель Brent поднялся выше 67 долларов), налоговым периодом и растущим запасом ликвидности у банков. На неделе не публикуется важной статистики, которая сильно повлияет на рубль, ожидаю, что курс USD/RUB будет в диапазоне 65-66,50, добавляет Ващенко.

«Несмотря на налоговый период и внешний позитив, для закрепления российской валюты ниже этого уровня нужны более веские факторы. Пара доллар-рубль может попробовать проколоть отметку 65, но скорее всего после этого последует разворот», - прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра Альпари Вадима Иосуба, на фоне утренней корректировки нефтяных цен перспектива дальнейшего укрепления рубля сегодня не столь однозначна.

«Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,7-66,0 рубля, для европейской валюты — 73,3-74,8 рубля», - комментирует эксперт.