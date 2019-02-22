Но на фоне утренней корректировки нефтяных цен перспектива дальнейшего укрепления рубля сегодня не столь однозначна.
Российская валюта дорожает вопреки санкциям, сообщает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
По его словам, укрепление рубля связано с ростом цены на нефть (баррель Brent поднялся выше 67 долларов), налоговым периодом и растущим запасом ликвидности у банков. На неделе не публикуется важной статистики, которая сильно повлияет на рубль, ожидаю, что курс USD/RUB будет в диапазоне 65-66,50, добавляет Ващенко.
«Несмотря на налоговый период и внешний позитив, для закрепления российской валюты ниже этого уровня нужны более веские факторы. Пара доллар-рубль может попробовать проколоть отметку 65, но скорее всего после этого последует разворот», - прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра Альпари Вадима Иосуба, на фоне утренней корректировки нефтяных цен перспектива дальнейшего укрепления рубля сегодня не столь однозначна.
«Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,7-66,0 рубля, для европейской валюты — 73,3-74,8 рубля», - комментирует эксперт.
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